На пляже Анапы была объявлена авиационная опасность

На пляже Анапы была объявлена авиационная опасностьУтром во время атаки на Крым в Анапе была объявлена авиационная опасность на пляже «Жемчужина России», об этом сообщает telegram-канал «Маковозовы», ссылаясь на очевидцев.
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