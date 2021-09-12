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Кто разрушил башни-близнецы в Нью-Йорке

Кто разрушил башни-близнецы в Нью-Йорке

США и Запад, переживая кризис капитализма, грабительской системы, основанной на ссудном проценте, нашли возможность сбросить накопившиеся противоречия и проблемы на страны Ближнего и Среднего Востока.

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Руслан Баратов
В точку!
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