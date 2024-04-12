«Ростех» сообщил о передаче Минобороны РФ первой в 2024 году партии Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России первую в 2024 году партию истребителей Су-35С.
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