Достало, что купленные носки рвутся после одной прогулки, научилась шить сама, любая ткань сгодится

Любовь Рябикина Из нетянущейся ткани хрен оденешь! Пробовала. Да и с тянущейся не айс одевать на высокий подъем. Надо шире делать, а не по ноге, тогда натянешь.

НЭ Наталья Эрнст Носки сегодня стоят копейки, если дыра то выкинь.