Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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    Носки сегодня стоят копейки, если дыра то выкинь.Достало, что купл...

Достало, что купленные носки рвутся после одной прогулки, научилась шить сама, любая ткань сгодится

Достало, что купленные носки рвутся после одной прогулки, научилась шить сама, любая ткань сгодится

Я никак не могу пройти мимо новых носков. Сейчас стало модно носить яркие носки, их носят и мужчины, и женщины.

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Комментарии
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Любовь Рябикина
Из нетянущейся ткани хрен оденешь! Пробовала. Да и с тянущейся не айс одевать на высокий подъем. Надо шире делать, а не по ноге, тогда натянешь.
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7 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Носки сегодня стоят копейки, если дыра то выкинь.
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5 час.
ВИ
Виктория Иванова
Очень уважаю тружеников и рукодельников, но, в данном случае не вижу смысла. К тому же эти внутренние швы могут мешать и давить, если вы в обуви.
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3 час.

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