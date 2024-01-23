ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

6 подписчиков

Свежие комментарии

Ракова: ИИ будут использовать в лабораторной службе Москвы

Ракова: ИИ будут использовать в лабораторной службе Москвы

Ракова анонсировала внедрение ИИ в лабораторную службу Москвы По словам заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, в столице запущен пилотный проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта в работу лабораторной диагностики городской службы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх