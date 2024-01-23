Ракова: ИИ будут использовать в лабораторной службе Москвы

Ракова анонсировала внедрение ИИ в лабораторную службу Москвы По словам заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, в столице запущен пилотный проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта в работу лабораторной диагностики городской службы.
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