Ракова: ИИ будут использовать в лабораторной службе Москвы

Ракова анонсировала внедрение ИИ в лабораторную службу Москвы По словам заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, в столице запущен пилотный проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта в работу лабораторной диагностики городской службы.