Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Западные союзники сомневаются в размещении войск на Украине

Западные союзники сомневаются в размещении войск на Украине

«В Великобритании сочли отправку тысяч военных „слишком рискованной“ из-за угрозы более масштабного конфликта в случае, если соглашения о прекращении огня с Россией достигнуть не удастся», — рассказали они The Times.

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