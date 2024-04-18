Украина атаковала Россию ракетами, реактивными снарядами, беспилотниками и воздушными шарами

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями 2 ракеты ОТРК «Точка-У», 19 реактивных снарядов, 20 беспилотников и 5 малоразмерных воздушных шаров.