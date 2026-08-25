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БПЛА ВС России сорвали подход групп усиления ВСУ в Запорожской области

БПЛА ВС России сорвали подход групп усиления ВСУ в Запорожской области

Расчёты беспилотной авиации группировки войск «Восток» обнаружили боевиков ВСУ, которые группами пытались скрытно подойти по лесополосам и открытым участкам местности к передовым позициям в Запорожской области.

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