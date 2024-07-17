Фишинговое приложение криптовалюты Angel Drainer прекратило свою деятельность

Пользователи Angel Drainer в Telegram начали сообщать, что приложение больше не работает. В сообщениях говорилось о неверных расчетах, отсутствии запросов на подтверждение транзакций и невозможности вывода средств.
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