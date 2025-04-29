WSJ: пошлины Трампа стали подарком для КНР

Таможенные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел почти против всего мира, стали «подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надежности США пошатнулась.
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