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Новости для Фанов

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Как Bohemian Rhapsody сломала правила 1970-х и стала самой продаваемой рок-песней десятилетия

Как Bohemian Rhapsody сломала правила 1970-х и стала самой продаваемой рок-песней десятилетия

Когда пытаешься осмыслить любое десятилетие через призму музыки, всегда есть соблазн свести всё к простому ярлыку.

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