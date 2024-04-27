Владимир Путин поздравил россиян с Днем российского парламентаризма

Глава государства поздравил законодателей с наступающим Днем российского парламентаризма и подчеркнул в выступлении важность на основе самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России.
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