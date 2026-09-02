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Царьград

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ИПГ зафиксировал мощную солнечную вспышку класса M3.0 2 сентября

ИПГ зафиксировал мощную солнечную вспышку класса M3.0 2 сентября

Институт прикладной геофизики сообщил о регистрации солнечной вспышки M3.0 в рентгеновском диапазоне вечером 2 сентября.

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