Не пора ли создать ещё одну госкорпорацию?

☭КОМПАСБизнес и финансыНе пора ли создать ещё одну госкорпорацию? Уже не первый раз мы видим, как недобросовестно ведут себя большие сетевые магазины, взвинчивая цены.Вернуться к статье187НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ПетровДело в том, что само государство (в лице госчиновников) тоже в доле. И с этим никакая ФАС ничего не поделает...ВМВладимир МоргуновВсе крупные сети принадлежат закордонным владельцам и им глубоко наср-ть на проблемы российского покупателя !!Игорь КузнецовНе совсем так. Если они "задерут" цены сверх меры, покупатель уйдёт в товарные группы с низкими ценами, даже в ущёрб качаству продуктов. Пример: у нас в сетевом магазине буханка белого низкого качества стоит (уже давно) около 16 р. (380 г.) На при лавках лежат буханки от 26 до 55 рублей. Покупатели их берут, но неохотно. Зато хлеб низкого качества раскупают очень быстро. Тем более у нас работают много гастарбайтеров (ремонт проезжей части, дворовых территорий и капремонт домов).Игорь КузнецовПо сути всё изложено верно. Если государство будет конкурировать с частными торговыми сетями надо учесть что госконтроль за поставками товаров и цены на прилавках придётся жёстко контролировать. А то можем получить торговлю дефицитом из-под прилавка и перепродажу частникам по заниженным ценам. Вспомним НЭП, такое там часто было.Nikolia VovchenkoНе только в НЭП,но гораздо позднее,когда в гос.торговле оставались"кости",а "мясо"переправлялось на рынок...Игорь КузнецовОбразно говоря именно так. При этом применялись различные методы "поставок" из магазинов на рынок. Устраивая дефицит на прилавках и полках магазинов можно было "накручивать" цены на рынках. Ну и делиться со всеми, в том числе и с проверяющими работу этих магазинов. Была ещё и схема прямого обмана. Пример сеть магазинов "Океан", тоже своего рода "госкорпорация" в то время.Евгений Кислинскийавтор действительно далёк от ценообразования, но в чём то он прав. обычно это "качество-цена" правда сюда вмешивается и спрос. и как пример "грудинука" в одном магазине цена приличная, а вот в магазине "Доброцен" цена в несколько раз дешевле, на вид ни чем не отличается, но "грудинка в "Доброцен" вырезка молочных желез, есть разница, есть, примерно так формируются цены и на другие товары.Сергей АлексеевВ каждой отрасли должны быть госкорпорациии.Игорь КузнецовВероятно кроме некоторых отраслей, куда частников не следует допускать или совсем, или с управлением государства с участием частного капитала.VШvladimirsh1939 ШевченкоРыночно будет,когда и частная,и государственная торговля конкурируют.Игорь КузнецовПри этом государство не должно ущемлять частника, но регулировать именно "рыночными механизмами". Их много, начиная с системы налогообложения, включая таможенные пошлины, заканчивая предоставлением льготных кредитов и снижением налогов тем, кто не "задирает цены".VШvladimirsh1939 ШевченкоДа.здесь предусматривается честное равное партнёрства с уважением к частному. Потенциал его надо раскрывать.Игорь КузнецовАгрохолдинги всегда будут иметь более низкие издержки на производство единицы продукции. И об этом тоже должно заботится государство. Недавно у нас появились в сетевом магазине полки с надписью "Фермерские продукты". Да, цены в разы выше, но и качество продуктов выше. Хорошо бы узаконить сколько процентов полок в супермаркетах отводится фермерам. Это как в СССР - на рынке брали те, кто имел возможность заплатить и выбрать, а не то, что "выбросят" в магазинах.VШvladimirsh1939 ШевченкоПри желании можно всегда решать "по любовному".Bbak1037Ценовую политику определяют "магазины". У них определяющим стимулом является ЖАДНОСТЬ! Производитель страдает от занижения закупочных цен, а потребитель от завышения розничных цен. Один из главных инструментов перекупщиков, это уничтожение более 40% всей не реализованной продукции АПК (данные ФАО) ради манипуляции ценами в союзе с чиновниками. Не хотят применять новые технологии переработки в корма и удобрения и пищевые концентраты со 100%-ой сохранностью природных свойств.Starikan СтаренькийЕщё можно предпринять? Ограничения на накрутку цен на товары в торговых сетях… дадут ЭФФЕКТ + создание ГОСКОРПОРАЦИЙ (с эффективным менеджментом)!!!Людмила Байкова БайковаДавно надо заняться торгашами! Пишу об этом с 90-х годов. Но,как обычно в России, вся власть имеет процент от торгашей. Так что придется долго ждать нормальной торговли, а может вообще ее не случится никогда, нас будут обкрадывать до самой нашей смерти. А как вам лежак в Краснодарском крае за 300 рублей, причем не важно лежишь ты на нем 1 час или полдня.Сергей ЛобченкоТак всеми пяёрочками, манами магнитами, ашанами заправляют враги России иносранцы..Комментировать
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