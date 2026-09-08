U.N. commission warns Israeli actions in Syria could be war crimes

A United Nations commission said it was "deeply alarmed" by continued human rights violations by Israel in southern Syria that may be war crimes.
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