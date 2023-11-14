В России на каждого переедающего школьника приходится два недоедающих

Если ребенок неправильно питается, это может привести к снижению успеваемости в школе В России 10% обследованных школьников имели избыточную массу тела, а 6,4% – недостаточную, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых УрФУ, опубликованное в журнале Nutrients.
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