В России на каждого переедающего школьника приходится два недоедающих

Если ребенок неправильно питается, это может привести к снижению успеваемости в школе В России 10% обследованных школьников имели избыточную массу тела, а 6,4% – недостаточную, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых УрФУ, опубликованное в журнале Nutrients.