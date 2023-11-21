Путин подвел итоги переговоров с президентом Таджикистана

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию проходит в дружественной форме и соответствует характеру стратегического партнерства, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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