Трутнев: голос каждого гражданина должен учитываться при принятии важных решений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и заявил, что голос каждого человека должен учитываться при принятии самых важных решений в стране.