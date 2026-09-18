Трутнев: голос каждого гражданина должен учитываться при принятии важных решений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и заявил, что голос каждого человека должен учитываться при принятии самых важных решений в стране.
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