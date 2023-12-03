Мэр Кличко: речь идёт о том, будет ли Украина вообще дальше существовать

А ведь Кличко говорит рациональные и реальные вещи. Вот почему у него тёрки с президентом. Прислушаются ли к нему на олимпе Украины? Это вряд ли. А жаль. Жаль Украину.

нл

николай лебедев

Нам всех жаль-евреев, хохлов, палестинцев и т.д., а наших ребят, гибнущих в этих прокси-войнах, ни кому не жаль.Одни кричат: "Москаляку на гиляку", другие: "Вы нас предали", третьи еще в чем-то обвиняют и т.п..Так стоит ли нам кого-то жалеть?Ну да-мы же не они, мы не такие.