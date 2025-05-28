⚡️ В Симферополе летом планируют оздоровить больше 30 тысяч детей Как рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев, в детских лагерях загородного типа отдохнут 2 250 ребят.
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⚡️ В Симферополе летом планируют оздоровить больше 30 тысяч детей Как рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев, в детских лагерях загородного типа отдохнут 2 250 ребят.