Российские ВКС в Сирии уничтожили две базы террористов

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге 7 марта, сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирийской Арабской Республике (САР) два места базирования боевиков, уничтожив более 20 террористов.
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