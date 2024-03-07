Российские ВКС в Сирии уничтожили две базы террористов

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге 7 марта, сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирийской Арабской Республике (САР) два места базирования боевиков, уничтожив более 20 террористов.