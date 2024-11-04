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  • Галина Друзина
    Все они предатели, конфисковать имущество и к стенке, действительно надо потрясти Шойгу, я думаю не без его помощи св...Бойцы на фронте б...
  • Владимир Иванов
    А Шойгу такое гнездо создал и ничего!Бойцы на фронте б...

В обход генералов: Русские сами спасают бойцов ВСУ, когда те выходят на связь

В обход генералов: Русские сами спасают бойцов ВСУ, когда те выходят на связь

В обход генералов: русские сами спасают бойцов ВСУ, если те выходят на связь. Как сказал полковник ЛНР Виталий Киселёв, "противник идёт на переговоры с нашими подразделениями о сдаче по три, по пять, по десять человек".

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