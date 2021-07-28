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О новых симптомах «ужасного провала» вакцин Moderna и Pfizer

О новых симптомах «ужасного провала» вакцин Moderna и Pfizer

Ещё одна совершенно обескураживающая #новость, непосредственно связанная с лучшими и современными вакцинами от SARS-CoV-2, пришла из Соединённых Штатов.

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