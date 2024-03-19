Константин Хабенский: «В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг»

Константину Хабенскому прилетает бумеранг на посту художественного руководителя МХТ Чехова. В этом он признался Александру Цыпкину во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».
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