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Россия: расклад настоящего – шаг в будущее

Россия: расклад настоящего – шаг в будущее

Ситуация в раскладе геополитических сил на планете очень быстро меняется. Мы зачастую радуемся или огорчаемся заявлениям политиков, цена которых практически нулевая.

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