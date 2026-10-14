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Агроном Воробьёв: опавшая листва помогает защищать грядки от сорняков

Агроном Воробьёв: опавшая листва помогает защищать грядки от сорняков

Агроном и биолог Михаил Воробьёв рассказал, что здоровую опавшую листву можно использовать на даче для утепления почвы, защиты корней растений и сдерживания роста сорняков.

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