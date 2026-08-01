ВС РФ нанесли удар по заводу РЭБ Lima в Киевской области

Массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, в том числе по предприятию Киев-25 («ПВ ГРУПП Украина»), нанесли ВС РФ, 1 августа сообщила пресс-служба в Министерства обороны РФ.