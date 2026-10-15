Генконсульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана с просьбой разъяснить причины задержания русского рэпера Navai на границе и предоставить информацию о его местонахождении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Переговоры? США п...
- ВА «Рыбарь»: в Крымс...
- Дожили: Русским п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым