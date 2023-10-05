Врачи рассказали, какие 2 каши нужно есть, чтобы снизить плохой холестерин

Продукты, повышающие уровень холестерина в крови, в народе называют «тихими убийцами». Слишком высокий уровень этого вещества — основная причина атеросклероза, когда на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, что приводит к сужению сосудов и ухудшению кровообращения к органам.
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