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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Врачи рассказали, какие 2 каши нужно есть, чтобы снизить плохой холестерин

Врачи рассказали, какие 2 каши нужно есть, чтобы снизить плохой холестерин

Продукты, повышающие уровень холестерина в крови, в народе называют «тихими убийцами». Слишком высокий уровень этого вещества — основная причина атеросклероза, когда на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, что приводит к сужению сосудов и ухудшению кровообращения к органам.

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