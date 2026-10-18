Слово «водитель» описывает действие, а не профессию. Так можно назвать человека, который ежедневно перевозит пассажиров, владельца личного автомобиля или того, кто впервые сел за руль арендованной машины.
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