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Грушко назвал условие прочного мира на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что достижение прочного мира на Украине напрямую зависит от урегулирования вопроса о возможном вступлении Киева в Североатлантический альянс.

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