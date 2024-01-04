В ООН признали рост экономики России

Известия/Сергей Лантюхов В 2023 году экономика России увеличилась на 2,7 процента. Соответствующее заявление сделал директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.
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