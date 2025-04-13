Посол РФ указал на попытки принизить роль Красной армии в освобождении Австрии

Global Look Press/imago stock&people В массе исторических репортажей на радио и телевидении и публикаций в Австрии, которые посвящены 80-летию освобождения Вены, сложно отыскать объективную оценку событий 1945 года.
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