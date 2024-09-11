Пленный боец ВСУ раскритиковал Зеленского за награждение бежавших из Мариуполя командиров

Решение Владимира Зеленского наградить званием Героев Украины командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка и командира батальона той же бригады Сергея Волынского, известного под позывным Волына, было несправедливым.
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