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Пленный боец ВСУ раскритиковал Зеленского за награждение бежавших из Мариуполя командиров

Пленный боец ВСУ раскритиковал Зеленского за награждение бежавших из Мариуполя командиров

Решение Владимира Зеленского наградить званием Героев Украины командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка и командира батальона той же бригады Сергея Волынского, известного под позывным Волына, было несправедливым.

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