21 октября в Петербурге, во время встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, стало известно об освобождении американца Стивена Хаббарда, осуждённого в России за участие в боях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
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