Иркутский аграрный университет и лесничество будут сотрудничать в сфере образования

Иркутское лесничество и Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского объединяют усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества в области образования, науки и повышения квалификации кадров.
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