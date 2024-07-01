Докатились: американские СМИ сравнивают Байдена с Ельциным и пишут о его «семейном политбюро»

Американский президент Джо Байден отказался выходить из предвыборной гонки несмотря на свой возраст, проблемы со здоровьем и советы и даже требования многочисленных критиков последних, провальных для нынешнего хозяина Белого дома дебатов с Дональдом Трампом.
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