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Бюджет «Уфы» более 400 млн рублей: «Идем по принципу «в новый год – без долгов»

Бюджет «Уфы» более 400 млн рублей: «Идем по принципу «в новый год – без долгов»

Председатель попечительского совета «Уфы» рассказал о финансировании клуба. «На сегодняшний день решен главный вопрос – финансирование «Уфы».

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