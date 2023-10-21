Какой церковный праздник сегодня, 22 октября 2023 года, отмечают православные христиане Анна ФедороваСегодня, 22-го октября, находясь в третьей декаде второго месяца осени, христиане не отмечают никаких крупных религиозных праздников.
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