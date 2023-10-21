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Какой церковный праздник сегодня, 22 октября 2023 года, отмечают православные христиане 

Какой церковный праздник сегодня, 22 октября 2023 года, отмечают православные христиане 

Какой церковный праздник сегодня, 22 октября 2023 года, отмечают православные христиане  Анна ФедороваСегодня, 22-го октября, находясь в третьей декаде второго месяца осени, христиане не отмечают никаких крупных религиозных праздников.

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