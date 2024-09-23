Каждый запрос к нейросетям наносит колоссальный вред экологии и экономике

Потребление энергии дата-центрами для обеспечения работы ИИ-систем принимает угрожающие масштабы. Издание The Washington Post попросило исследователя Шаолея Рена из Калифорнийского университета в Риверсайде провести расчеты для оценки ситуации.
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