Как лечить сотрясение мозга

О мозге нужно думать так: он очень, очень уязвим. Вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит в мозге во время сотрясения мозга, какова механика этого процесса? Когда происходит сильный удар по голове или любой верхней части тела, мозг фактически врезается во внутреннюю часть черепа.