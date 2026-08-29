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Царьград

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Алексей Учитель пережил бунт актёров на съёмках "Прогулки"

Алексей Учитель пережил бунт актёров на съёмках "Прогулки"

На съёмках фильма "Прогулка" в 2003 году режиссёр Алексей Учитель столкнулся с бунтом молодых актёров, включая Евгения Цыганова, недовольных сценарием.

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