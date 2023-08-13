Пока сирийская земля не будет обчищенаОтряды ополченцев арабских племён, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.
Пока сирийская земля не будет обчищена
Комментарии
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Юрий Николаев
Да ладно Вам уже. Ну сделал описку, да Бог с ней. Главное тема правильная. Этих пиндосовских выродков нужно не то что кошмарить, а УНИЧТОЖАТЬ как бешенных шакалов!!! По всей планете!
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11 час.
Андрей Тихонов
Что писаки , что говоряки на федеральных каналах- жертвы ЕГЭ, пора профильное министерство проверить на словаре Ожегова и правилах русского языка по учебникам советской школы, иначе скоро говоруны будут говорить :" в пальте..... ".
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9 час.
ТА
Татьяна Антонова
Какая же это описка? Создаётся стойкое впечатление, что такая "описка" сделана вполне сознательно...
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8 час.
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