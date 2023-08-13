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Пока сирийская земля не будет обчищена

Пока сирийская земля не будет обчищена

Пока сирийская земля не будет обчищенаОтряды ополченцев арабских племён, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Да ладно Вам уже. Ну сделал описку, да Бог с ней. Главное тема правильная. Этих пиндосовских выродков нужно не то что кошмарить, а УНИЧТОЖАТЬ как бешенных шакалов!!! По всей планете!
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11 час.
Андрей Тихонов
Что писаки , что говоряки на федеральных каналах- жертвы ЕГЭ, пора профильное министерство проверить на словаре Ожегова и правилах русского языка по учебникам советской школы, иначе скоро говоруны будут говорить :&quot; в пальте..... &quot;.
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9 час.
ТА
Татьяна Антонова
Какая же это описка? Создаётся стойкое впечатление, что такая &quot;описка&quot; сделана вполне сознательно...
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8 час.

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