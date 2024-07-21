Штурмовики перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным

В ходе радиоперехвата, проведенного штурмовиками 5-й отдельной мотострелковой бригады, была выявлена информация относительно обсуждения стрельбы по мирным жителям в Красногоровке (ДНР) между украинскими боевиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии