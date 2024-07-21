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Штурмовики перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным

Штурмовики перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным

В ходе радиоперехвата, проведенного штурмовиками 5-й отдельной мотострелковой бригады, была выявлена информация относительно обсуждения стрельбы по мирным жителям в Красногоровке (ДНР) между украинскими боевиками.

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