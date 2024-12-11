Сергей Жуков обратился к Бастрыкину из-за блокировки фильма «Руки вверх»

Его обращение было поддержано «Первым музыкальным издательством».Сергей Жуков, солист известной группы «Руки вверх», обратился к Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета России, с просьбой о поддержке в юридических разбирательствах, касающихся прав на музыку своего коллектива, как сообщает агентство ТАСС.
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