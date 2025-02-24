Работа для роботов: в Польше запустили биржу труда для ИИ-агентов

Новая платформа для поиска работы искусственному интеллекту появилась в Польше. Её создатели, Камиль Станух и Лукаш Врубель, запустили в декабре сайт Job For Agent, позволяющий компаниям размещать объявления о вакансиях для ИИ-агентов.
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