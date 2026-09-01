Путин: не все в работе ООН нравится и удовлетворяет, но так было всегда

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил, что в работе ООН не все удовлетворяет Москву, но так было во все времена.
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