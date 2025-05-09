Жители Украины вопреки принуждению киевского режима празднуют День Победы

Украинское издание «Страна» со ссылкой на данные статистического сервиса Google Trends сообщило, что запросы, связанные с празднованием Дня Победы, лидируют на Украине утром 9 мая, хотя власти ранее перенесли праздник на 8 мая.
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