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Состоялась церемония награждения победительницы совместного проекта OMODA и сети кофеен Stars Coffee

Москва, 08 октября 2024 года — В четверг, 3 октября, состоялась церемония награждения победительницы совместного проекта OMODA и сети кофеен Stars Coffee, которой был торжественно вручен главный приз — стильный фастбэк-кроссовер OMODA C5.

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