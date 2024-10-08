Москва, 08 октября 2024 года — В четверг, 3 октября, состоялась церемония награждения победительницы совместного проекта OMODA и сети кофеен Stars Coffee, которой был торжественно вручен главный приз — стильный фастбэк-кроссовер OMODA C5.
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