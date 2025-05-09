eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Standart Edit STEAM ЭТО ПОЛНОЦЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ ИГРЫ! ЭТО НЕ ДОПОЛНЕНИЕ! Тип издания: Steam Key (ключ) / RU / CIS*⚠️ ВНИМАНИЕ! Данный продукт предназначен для использования только на территории следующих стран: Россия, Армения, Азербайджан, Киргизстан, Казахстан, Республика Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина.